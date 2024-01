An den drei Eichen in Clausen

Ein Film von Thomas Keck

Was 1990 aus dem Wald kam und durch Clausen fuhr, war wahrlich ein erschreckendes Ungeheuer, ein "Lindwurm": Mit der "Aktion Lindwurm" transportierte das amerikanische Militär nach dem Ende des Kalten Krieges mehr als 100.000 Giftgasgranaten aus einem im Pfälzer Wald versteckten Stützpunkt ab. Die erste bewohnte Straße, durch die der Lindwurm aus Sattelschleppern rollte, heißt "An den drei Eichen".

Mancher Bewohner dort kann sich noch an die Aktion erinnern und auch an die Zeit davor, als hier Amerikaner stationiert waren und in der deutschen Autowerkstatt ihre Fahrzeuge reparieren ließen. Vieles hat sich seit damals verändert. Zwar hat der letzte Bauer von Clausen noch immer seinen Betrieb "An den drei Eichen", doch andere Betriebe sind dazu gekommen. Aus der Wohnstraße ist fast ein kleines Gewerbegebiet geworden. Und der amerikanische Stützpunkt im Wald? Der hat sich in einen großen, friedlichen Solarpark verwandelt.