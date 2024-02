Die Kirchstraße in Bekond

Ein Film von Elmar Babst

Bekond liegt verkehrsgünstig direkt an der A1 in der Eifel zwischen Trier und Wittlich. Es ist ein Ort im Wandel. So gibt es seit kurzer Zeit in der Kirchstraße nicht nur die katholische Kirche mit einer wunderschönen alten Orgel, sondern gleich nebenan einen Gottesraum, in dem orthodoxe Christen ihre Messe feiern: Das ehemalige Hotel "Brunnenhof" heißt jetzt "St. Thomas am Brunnenhof" und dient den orthodoxen Christen aus Osteuropa auch als Zwischenstation bei einem Besuch im Trierer Dom.

Nicht nur diese Begegnungsstätte ist neu, auch die Straße selbst wird gerade neu geteert und gepflastert. Besonders der Platz um die Kirche wird behindertengerecht umgebaut. Der Kirchenraum ist auch außerhalb von Gottesdiensten einen Besuch wert, hängen dort doch viele Bilder von Werner Persy, der vor 20 Jahren seinen Wohnsitz von Trier nach Bekond verlegt hat. Hier, in der beschaulichen 900-Einwohner Gemeinde, hat der bekannte Maler und Bildhauer neue Inspiration gefunden. Das Feuerwehrgebäude ist auch nicht weit – und die Kleinen aus dem Kindergarten machen jedes Jahr große Augen, wenn die Feuerwehr bei ihnen eine Brandübung durchführt.