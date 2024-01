Die Hauptstraße in Oberreidenbach

per Mail teilen

Ein Film von Gabi Keller

Oberreidenbach ist ein Straßendorf im Landkreis Birkenfeld. Der Ort hat 626 Einwohner und liegt zwischen Pfalz und Hunsrück in der Nähe von Idar-Oberstein. Nicht weit entfernt befindet sich der Truppenübungsplatz Baumholder. Das Leben von Oberreidenbach spielt sich vor allem in der Hauptstraße ab. Einer langen Straße mit vielen Gesichtern: Da gibt es zum Beispiel in einem wunderschönen Bauernhaus den kleinen, zutraulichen Graupapagei. Seit fast 40 Jahren leistet er "seiner" Goldschmiedin Gesellschaft. Manchmal unterhalten sich die beiden, während sie originelle Ringe aus seltenen Knöpfen oder edelsteinbesetzte Ketten zaubert.

Für moderne Näharbeiten hat der ehemalige Schneider die uralte Nähmaschine seines Vater umgerüstet. Er hat aus dem Beruf ein Hobby gemacht, von dem auch die Dorfbewohner profitieren. Die Hauptstraße von Oberreidenbach hat auch ein öffentliches Gesicht mit vielen großen, repräsentativen Gebäuden. Dazu gehören 2 stattliche Kirchen, das Gemeindehaus, die Feuerwehr und die Grundschule mit 65 Schülern.

Die treffen sich einmal im Monat zum sogenannten "Forum". Dabei können die Kinder zeigen, was sie in den letzten Wochen auf die Beine gestellt haben. Im wahrsten Sinne des Wortes. Denn diesmal wird getanzt: Die ganz Kleinen haben eine richtige Choreografie einstudiert und präsentieren sie nun vor den anderen Schülern, den Eltern und Lehrern. Und dann gibt es noch das touristische Gesicht der Hauptstraße: Die vielen Holländer, die hier Häuser gekauft und restauriert haben, um in Oberreidenbach Urlaub zu machen - obwohl die Grenze weit entfernt ist.