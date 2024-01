Hessenstraße in Niederroßbach

per Mail teilen

Ein Film Von Rosetta Reina

In Niederroßbach mit dem Ross unterwegs, das ist bei Familie Szlamenka Alltag. Die Familie macht so dem Dorf alle Ehre, auch wenn der Roßbach dem Dorf den Namen gegeben hat. Die Kunstfertigkeit der Szlamenkas ist das Westernreiten. In der Hessenstraße ist eh die Kunst zu Hause. Hubertus Stäger hat zahlreiche Bücher mit Essays und Aphorismen veröffentlicht.

Rosel Schneider ist die Poetin des Dorfes und schreibt gerne Heimatgedichte. Mit Hubertus Stäger, der auch begabter Musiker ist, hat sie ein Heimat-Lied entwickelt. Elvira von der Heyden pflegt die Kunst der Ortschronistin und sammelt von Kindesbeinen an alte Aufnahmen. Die grafische Kunst darf nicht fehlen, in der Schilderfirma Bohn ist man der künstlerischen Gestaltung von Namensschildern verpflichtet.