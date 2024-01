Nordstraße in Wershofen

per Mail teilen

Ein Film von Sabine Schäfer

Nach Wershofen verfährt man sich nicht zufällig. Obwohl ein Abstecher in die Ortsgemeinde sehr lohnenswert ist. Ob Wellnesshotel oder Traditionshandwerkerbetriebe, Human- oder Tiermediziner, Schule und Kindergarten - Wershofen hat zu bieten, was man braucht.

Die Nordstraße kennt jeder in Wershofen. Denn der Kindergarten, das Dorfgemeinschaftshaus und der Friedhof sind in der Nordstraße zu finden. In der Nordstraße wird auch viel gearbeitet. Viele der ansässigen Betriebe sind hier zu Hause. Ob Hutfabrik, Handwerkerbetriebe oder Tierarzt, hier hat alles seinen Platz.