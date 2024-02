Die Hauptstraße in Boos

per Mail teilen

Ein Film von Elmar Babst

Boos liegt an der Nahe, nicht weit von Bad Kreuznach und ist mit gerade mal 376 Einwohnern eine der kleinsten Gemeinden im Umkreis. Optisch passt auch die Hauptstraße in dieses Bild. Mit 600 Metern zwar relativ lang, doch im Ortskern ganz schön eng. Macht aber nichts, denn nur die Booser nutzen die Hauptstraße, der Durchgangsverkehr wird um die Gemeinde geführt. Dort, wo es am engsten ist, stehen die ältesten Häuser. Das neue und alte Rathaus etwa, das nach seiner Sanierung schöner aussieht als vor 300 Jahren.

Denkmalinsel nennen die Booser ihren Ortskern. Die evangelische Kirche ist noch älter als das Rathaus, und ein Geschoss tiefer befindet sich der wohl besterhaltene römische Gewölbekeller nördlich der Alpen. Der "Förderverein Booser Denkmalinsel" sammelt auf recht originelle Weise Gelder für den Erhalt des alten Ortskerns: Kuchen- und Brotzutaten werden in Flaschen abgefüllt und dann verkauft. Auch die Anwohner der Hauptstraße haben interessante Hobbys. Einer sammelt alte Telefonapparate und eine andere hat aus ihrem Hobby sogar ein kleines Nebengeschäft aufgebaut: Sie näht individuelle "Kleidung" für kleine Hunde. Ihre beiden eigenen Möpse sind auch bestens eingekleidet und können jeden Tag zwischen vielen bunten Varianten wählen.