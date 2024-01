Die Talstraße von Frankeneck

Ein Film von Oliver Wittkowski

Eine große Fabrik zur Produktion von Zigarettenpapier dominiert die Talstraße in der pfälzischen Gemeinde Frankeneck. Das Werk gehört zum spezialisierten Feinpapierhersteller Julius Glatz GmbH. Ende des 19. Jahrhunderts gegründet, wurde das Unternehmen zu einem wichtigen Arbeitgeber für die Gemeinde. Voller Stolz zeigen die Bewohner ihr Papiermacher- und Heimatmuseum in der Talstraße vor. Schon der Name zeigt, dass "Papier" und "Heimat" für die Frankenecker auf demselben Blatt geschrieben stehen. 16.000 Tonnen Zigarettenpapier produzierte die Firma Glatz im Jahr 2014 – heutzutage natürlich extrem automatisiert, immer weniger Bewohner von Frankeneck arbeiten in der Fabrik.

SWR SWR - Bild in Detailansicht öffnen

Doch trotz des tonnenschweren Ausstoßes von Rauchwarenummantelung: Rauchern bläst in der Gesellschaft zunehmend Gegenwind ins Gesicht, in Form von alarmierenden Statistiken über Lungenkrebs, gesetzlichen Rauchverboten oder auch dem Trend, dass die Kippe im Mundwinkel zunehmend als "uncool" gilt. Und so stellt "Hierzuland" den Bewohnern der Talstraße die Frage: Wie halten Sie es mit dem Rauchen? Die Frage scheint schlicht, und doch verraten die Antworten zum Umgang mit der individuellen "kleinen Sucht" viel über die Menschen, die gegenüber der großen Zigarettenpapierfabrik leben: Kleine Geschichten über erfolgreiche oder gescheiterte Entwöhnungsversuche, über Solidarität mit dem Partner, über die Sensibilität für Gesundheit und Fitness, und über den Wandel von Zeiten und Moden – in der Talstraße in Frankeneck und sicherlich auch anderswo.