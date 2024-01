Die Kirchstraße in Fließem

Ein Film von Lutz Näkel

Das kleine Dorfmuseum in der Kirchstraße vermittelt auf eindrucksvolle Weise, wie die Tagelöhner in Fließem früher lebten: Zwölf Personen fristeten dort auf engstem Raum ein ärmliches Dasein. Ende der Fünfziger, Anfang der Sechziger Jahre kam dann mit den Amerikanern der Wandel. Die Flugplätze der Air Force in Bitburg und Spangdahlem brachten Arbeitsplätze in die Eifel, und die eine oder andere amerikanische Familie zog auch in der Kirchstraße ein. Einer der "Amis" ist geblieben. Richie Landt wollte nach dem Militärdienst nicht mehr zurück. Er tauschte seine alte Heimat, das sonnige Kalifornien, gegen die raue Eifel ein.

In einem alten Bauernhof in der Kirchstraße frönt er seinem Hobby, dem Sammeln und Restaurieren von alten Motorrädern. Amerikanische Modelle hat er keine in seiner Sammlung, dafür Maschinen aus England, Belgien, Frankreich und vor allem deutsche Motorräder. Die ältesten stammen aus den Zwanzigerjahren. Richies Nachbar Harry Fröhlich ist auch ein Zugezogener in der Kirchstraße. Bevor er dort seine Heimat fand, durchstreifte der Universalkünstler im Zigeunerwagen halb Europa. Jetzt ist das Bauernhaus in der Kirchstraße sein kreatives Zentrum. Hier schreibt er Kindergeschichten, verfasst Hörbücher und baut zusammen mit seiner Lebensgefährtin individuelle Möbelstücke.