Die Untere Hauptstraße in Leimersheim

Ein Film von Gabi Keller



Leimersheim liegt in der Südpfalz, nicht weit von Germersheim und in der Nähe des Rheins. Deshalb haben viele der etwa 2500 Einwohner früher auf dem Fluss gearbeitet. Die meisten ehemaligen Rheinschiffer oder -fischer sind heute im Ruhestand. Aber sie treffen sich immer noch regelmäßig in der Unteren Hauptstraße von Leimersheim, in der alteingesessenen Gaststätte "Zum Anker". Genauso wie die 15 Männer der "Montagswürfler". Die sind seit 35 Jahren nicht wegzudenken aus dem "Anker".

Sendung am Sa. , 16.4.2016 18:05 Uhr, Hierzuland, SWR Fernsehen RP