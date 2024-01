Der Rieslingring in Mehring

per Mail teilen

Ein Film von Oliver Wittkowski

Geschichten aus einer Straße, die es noch nicht gibt: Der geplante Rieslingring umschließt das Neubaugebiet "Zellerberg" über dem Moseldorf Mehring mit rund einhundert Grundstücken. Benannt ist das Gebiet nach der renommierten Weinlage "Mehringer Zellerberg" über dem Ort. Bisher gibt es dort – inmitten der Weinberge mit beeindruckendem Moselblick - nur Baugruben und einige Hausfundamente. Vor wenigen Wochen begannen die ersten Bauherren mit den Arbeiten. Doch die Hoffnungen der Familien, die hier bald einziehen werden, beleben die Straße in spe schon jetzt.

Für uns sprechen die Familien und Paare, die sich hier ein Grundstück gekauft haben, darüber, wie sich ihr Leben durch das neue Heim verändern wird, welche Pläne und Perspektiven sie haben – und wie sie sich einen lauen Sommerabend auf der Terrasse des neuen Hauses jetzt schon vorstellen. Eine besondere Herausforderung der Gemeinde ist der alte jüdische Friedhof, der mitten im Baugebiet liegt. Die Grabsteine wurden in der Nazizeit weggeräumt, so dass nun nur noch eine Wiese mit Gedenkstein, umschlossen von einer Mauer, daran erinnert, dass dies ein Bestattungsort ist. Die künftigen Bewohner des Neubaugebiets, meist junge Familien mit Kindern, sollen auch dafür sensibilisiert werden, mit diesem besonderen Ort achtsam umzugehen. Jedenfalls: Der Rieslingring im Neubaugebiet "Zellerberg" ist derzeit noch etwas leer im Abgang, wird sich von nun an aber für viele Jahre täglich ein bisschen verändern und reifen, bis alle Häuser errichtet, alle Leben neu vermessen und eingerichtet sind. Wir geben einen Vorgeschmack auf eine Straße im Werden.