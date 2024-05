Ein Film von Marc Steffgen



Salm liegt mitten im Herzen der Vulkaneifel zwischen Daun und Gerolstein. Die 330 Einwohner können fantastische Fernblicke genießen, schließlich liegt die Gemeinde mehr als 500 Meter hoch. Zum ersten Mal wurde Salm 1225 in einer Urkunde der Abtei Himmerod erwähnt. Salm ist nach dem Zufluss der Mosel benannt, der östlich des Ortes entspringt.

Die Hauptstraße in Salm macht ihrem Namen alle Ehre: Hier sind alle wichtigen Institutionen vom Schützenverein über diverse Betriebe bis hin zur Pfarrkirche vertreten. Sie ist die Straße der Alteingesessenen, aber offen und tolerant für Einflüsse aus aller Welt. Für die französischen Momente in der Hauptstraße sorgt Manfred Lorig. Seit mehreren Jahren betreibt er Mannis Entenfarm - eine Werkstatt für das wohl berühmteste aller französischen Autos, die Ente von Citroen. Zwar wird das Auto seit den 90er Jahren nicht mehr hergestellt, doch Fans und Besitzer gibt es bis heute viele. Bei Reparaturen und anderen Sorgen kommen sie viele hundert Kilometer zu Manfred Lorig. Der reist selber viel, um an die wichtigen Ersatzteile zu kommen.

Fußballfans sind in der Eifel meistens Anhänger des 1. FC Köln oder der roten Teufel aus Kaiserslautern. Andreas und Klaus Dietz halten mit ihren Söhnen die bayrische Flagge hoch. Seit den 70er Jahren sind sie Fans von Bayern München. Wenn sie nicht gerade ihre Jahreskarte in der Allianz Arena nutzen, streichen sie an dem Haus in der Hauptstraße herum. Das ist seit Jahren ein rot-weißer Traum für alle München-Fans und die Sehenswürdigkeit in Salm. Aber die fußballverrückte Familie ist tolerant wie die gesamte Hauptstraße. Mit den Borussia-Dortmund-Fans verbindet sie eine tiefe Fanfreundschaft.

Marita Steilen hat ein großes Herz für Taschen und Afrika. Die Krankenschwester produziert in jeder freien Minute geschmackvoll gestaltete Handtaschen. Die sind schon weit über die Ortsgrenzen hinaus beliebt und gefragt. Die Einnahmen gehen komplett nach Nigeria. Durch einen afrikanischen Priester, der in Salm gewirkt hatte, hat Marita Steilen von den Problemen in dem westafrikanischen Land gehört. Mit dem Geld werden beispielsweise Brunnen und Impfungen für Kinder finanziert. Ein kleines Dorf, das stolz ist auf seine Hauptstraße, denn hier weht das Flair vieler Kulturen und Länder. Eben eine Straße mit Weitblick und großem Herzen.