Die Hauptstraße in Nanzdietschweiler

per Mail teilen

Ein Film von Sabine Schäfer



Nanzdietschweiler liegt im Glantal im Landkreis Kusel. Knapp 1200 Einwohner leben in der westpfälzischen Gemeinde.

Wenn man in Nanzdietschweiler in den Ort hineinfährt, kommt man zwangsläufig durch die Hauptstraße. Wer Supermärkte oder Einkaufsmöglichkeiten wie Bäcker oder Metzger vermutet, liegt falsch. Aber die Hauptstraße hat ihren Charme. Denn hier geht es sportlich zu. Ob beim neu gebauten Multifunktionsplatz mit Beachvolleyballfeld oder beim Fußballverein SV 1946 Nanzdietschweiler. Der Verein sorgt regelmäßig beim Heimspiel dafür, dass die Straße zum beliebten Anziehungsort wird.

Aber auch unter der Woche wird das Sportfeld von der Jugend im Ort genutzt. Und auf Nachwuchs kann der Verein nicht verzichten. Immerhin ist der SV 1946 Nanzdietschweiler in der Landesliga zu Hause. Die Hauptstraße kann aber auch ruhig und romantisch, einfach wunderschön sein. Durch den Glan-Blies-Radweg oder das an der Hauptstraße beginnende Naturschutzgebiet vergisst man, dass man sich eigentlich an der "Hauptdorfstraße" befindet. Kein Wunder, dass es da auch die Störche jedes Jahr aufs Neue wieder hier nach Nanzdietschweiler zieht.