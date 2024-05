Die Brunnenstraße in Niederdreisbach

Ein Film von Stefanie Hinzen

Niederdreisbach wird auch "Paradies" genannt. Wer in die Brunnenstraße im alten Ortskern kommt, der versteht warum. Die wunderschönen Fachwerkhäuser in der kleinen Straße sind tipptop gepflegt und liebevoll dekoriert. Aber nicht nur das Äußere stimmt, den Menschen hier ist auch das Miteinander eine Herzensangelegenheit. Gemeinsam haben sie schon das Backes sowie den Platz um den kleinen Brunnen hergerichtet. Auch die alte Poststation, die jahrelang ein Mauerblümchen-Dasein führte, haben sie in ihrer Freizeit zu einem Treffpunkt verwandelt, in dem nicht nur freitags beim monatlichen Dorftreff die Post abgeht.

Damit das so bleibt, packen die Nachbarn immer wieder mit an. Der eine lässt mit einem Eimer Farbe die Wände wieder erstrahlen, ein anderer plündert seine Briefmarkensammlung und gibt die schönsten Stücke für eine Ausstellung her und der Dritte stiftet seinen Grill - und das Brennholz gleich dazu. So bekannt wie die Post ist aber auch "Tante Martha" im Haus nebenan. "Tante Martha" ist 92 Jahre alt und sammelt seit vielen Jahren Spenden für arme Menschen in Rumänien. Jeden Vormittag packt sie Hilfspakete, rund 10 000 waren es schon, und nachmittags häkelt sie Decken und Kleidung für ein Kinderheim in Rumänien. Zweimal war sie schon dort, um zu sehen, ob die Spenden wirklich ankommen. Und auch in diesem Jahr will sie sich wieder auf die Reise machen.