Die Lieserstraße in Platten

Ein Film von Elmar Babst

Platten wird von den 880 Einwohnern gerne als Tor zur Mosel bezeichnet. Nur ein paar Kilometer trennen die Eifelgemeinde vom Fluss. Der Weinbau hat in Platten eine lange Tradition. Die Lieserstraße ist das, was man in anderen Gemeinden als die Lebensader des Dorfes bezeichnen würde. Hier liegen die katholische Kirche, die Kindertagesstätte und auch die ehemalige Dorfschule – heute das Gemeindehaus.

Die örtliche Winzerkapelle ist sehr aktiv, wenn es darum geht, schon die Jugend von Platten in den Verein zu locken. Vor genau 70 Jahren hat sich im Dorf die größte Katastrophe der Ortsgeschichte ereignet. Im Januar 1945 wurde das kleine Platten bombardiert – eine Bombe fiel auf die Kirche, in der gerade der Kommunionsunterricht stattfand. 85 Menschen starben im Bombenhagel, darunter 14 Kinder unter den Trümmern der einstürzenden Kirche. Die Überlebenden haben bis heute unter den schrecklichen Eindrücken zu leiden.