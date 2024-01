Ein Film von Uwe Reiter



Schöndorf gehört zum Landkreis Trier-Saarburg und zur Verbandsgemeinde Ruwer. die Gemeinde liegt am nordwestlichen Rande des Osburger Hochwaldes auf halber Höhe über dem Ruwertal und wird von einer "Traumschleife" gekreuzt – mit herrlichen Rad- und Wanderwegen.

Die Bahnhofstraße in Schöndorf wartet mit Highlights auf, die man hier auf den ersten Blick nicht vermuten würde: Es gibt einen Bonsaizüchter, einen Falkner, eine uralte dicke Eiche und ganz, ganz viel Natur. Und die Natur ist auch das, was diese Straße prägt. Demensprechend zieht sie Menschen an, die sehr naturverbunden sind. Um Bonsai zu züchten, braucht es viel Naturverständnis und Geduld – auch wenn die Bonsai letztendlich etwas sehr Künstliches sind.

Dasselbe gilt für den Falkenzüchter in der Bahnhofstraße, der ohne genaue Kenntnis seiner Vögel diese gar nicht züchten könnte. Er ist im Vorstand der Wildtierauffangstation in Saarburg und hat für seine Vögel natürlich alle notwendigen Cites-Papiere des Washingtoner Artenschutzübereinkommens. In der Bahnhofstraße leben, heißt mit der Natur leben. Die Gärten sind gepflegt. Ein kaum zu durchdringendes Naturschutzgebiet verläuft parallel zur Straße. Es gibt schöne Bäume und auch ganz alte - wie die viele hundert Jahre alte dicke Eiche. Alles knospt und sprießt - es ist tatsächlich schön in Schöndorf. Lebensqualität, die es in der Großstadt so nicht gibt.