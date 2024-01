Wambachplatz in Hundsangen

Ein Film von Wolfgang Bartels



"Hundsänger Bären" werden die Einwohner der Westerwaldgemeinde Hundsangen genannt. Sie nehmen es mit Humor und haben ihren Spitznamen mit dem Bärenbrunnen verewigt.

Hundsangen liegt im Westerwald östlich von Montabaur. Die Gemeinde gilt als eines der größten Dörfer im Westerwald.

Hundsangen wirkt schon fast wie eine Kleinstadt. 2.200 Einwohner zählt das Dorf, das im Jahre 1096 erstmals erwähnt wurde. Den Wambachplatz schmückt der Bärenbrunnen. Hier trifft man sich, hier ist das Zentrum des Dorfes mit Geschäften und Kneipen, hier ist am meisten los. "Hundsänger Bären" werden die Einwohner von Hundsangen in den umliegenden Dörfern genannt. Sie nehmen es mit Humor und haben ihren Spitznamen mit dem Bärenbrunnen verewigt. Nach Feierabend treffen sich die "Hundsänger Bären" am Bärenbrunnen und tauschen sich aus, was es Neues gibt im Dorf. Der Wambachplatz mit seinem Brunnen ist wahrlich der Mittelpunkt von Hundsangen.

Direkt am Bärenbrunnen liegt die "Maskerade", ein Fachgeschäft für Karnevalskostüme. Nach der Saison ist vor der Saison. Das ist das Motto von Petra Duchscherer und Pia Ginko, den beiden Chefinnen der Maskerade. Bevor die neue Kampagne kommt, können sich hier Vereine, Prinzenpaare und alle anderen Narren rechtzeitig mit neuen Kostümen und Outfits ausstaffieren oder einfach die alten reparieren lassen. Immerhin gilt Hundsangen als eine Hochburg des Westerwälder Karnevals.

Die "Freunde alter Technik" bringen Trecker, Mopeds und alles mögliche andere alte Gerät wieder auf Hochglanz. SWR SWR -

Der "Scheppe Schuppen" ist das Domizil der "Freunde alter Technik". Trecker, Motorräder, Autos, altes Gerät – die Vereinsmitglieder bringen hier ihre Oldtimer auf Hochglanz. Noch vor ein paar Jahren galt der "Scheppe Schuppen" als Schandfleck am Wambachplatz und wäre beinahe abgerissen worden. Die Freunde alter Technik haben ihn in ein Schmuckstück verwandelt.

Auf der anderen Seite des Wambachplatzes liegt der CAP-Markt. Der Supermarkt heißt so, weil hier vor allem Menschen mit Handicaps arbeiten. Vor einem Jahr wollte eine Supermarktkette den Laden schließen. Dann hat sich die Caritas Westerwald entschlossen, aus dem Supermarkt einen CAP-Markt zu machen. Er entwickelt sich zum Erfolgsmodell: für die Behinderten und für Hundsangen.