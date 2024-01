Die Fischelstraße in Reil

Ein Film von Bernd Schwab



Reil liegt an der Mosel, nur wenige Kilometer von Traben-Trarbach entfernt. Rund 1100 Einwohner sind in der Gemeinde zu Hause, deren erste urkundliche Erwähnung aus dem Jahr 1008 stammt. In früheren Zeiten gab es hier eine Furt durch die Mosel, d.h. das Wasser war so seicht, dass die Menschen diese Stelle des Flusses mit Pferdefuhrwerken oder Ochsenkarren passieren konnten.

Sendung am So. , 12.6.2016 18:05 Uhr, Hierzuland, SWR Fernsehen RP