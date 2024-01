Arzheimer Straße in Ilbesheim

Ein Film von Stefanie Fink

Das südpfälzische Ilbesheim liegt in der Nähe von Landau in traumhaft schöner Landschaft, die die fast 1.200 Einwohner am liebsten von ihrem Hausberg, der Kleinen Kalmit, genießen. Wer dort oben - mit oder ohne Riesling-Schoppen - ins Philosophieren gerät, macht sich vielleicht auch Gedanken über Vergangenheit und Zukunft der Arzheimer Straße, die ihm zu Füßen aus dem Ort herausführt. Einen richtigen Landarzt gibt es hier noch, und der Herr Doktor lässt der Vergangenheit ihren Platz. Auf die Praxis, die schon Albrecht Diehls Großvater gegründet hat, weist immer noch das emaillierte Schild aus den 30er Jahren hin. Ob sie mal in die Hände der vierten Generation übergeht, ist zur Zeit aber noch ungewiss.

Genau wie die Zukunft der Museums-Scheune in Haus Nr. 32. Hier können Besucher zwischen alten Landwirtschaftsgeräten, gezackten Schwarzweißfotografien und Uromas Nachthemd ins Nostalgisieren geraten. Roswitha und Josef Schumacher fragen sich schon mitunter, ob ihre Enkel später mal Lust haben werden, die vielen alten Sachen wöchentlich abzustauben.

Die Grundschule am Ende der Arzheimer Straße wartet derweil mit einer Attraktion aus der Tierwelt auf: Falken-TV! Eine Web-Cam schickt Live-Bilder aus dem Horst auf dem Schuldach direkt in den Pausenhof. Über die Zukunft der beiden Küken, die das Nest bald verlassen werden, wollen die Schüler so recht keine Prognose wagen. Im Bezug auf den früheren Sportplatz, der gleich nebenan im Dornröschenschlaf dämmert, lässt sich indes ganz ohne Glaskugel behaupten: hier tut sich bald was! Der Multimilliardär Dietmar Hopp lässt eine Stange Geld springen, um die Brache in eine Sport-Freizeit-Erlebnis-Landschaft für alle Altersklassen zu verwandeln.