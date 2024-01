Die Hauptstraße in Großbundenbach

Ein Film von Christian Gallon



Großbundenbach liegt auf der Sickinger Höhe nahe Zweibrücken an der Grenze zum Saarland. In der kleinen südwestpfälzischen Gemeinde leben rund 370 Einwohner.

Weit über die Region hinaus bekannt ist die evangelische Pfarrkirche St. Martin, die Besonderheiten mehrerer Jahrhunderte in sich vereint: vom romanischen Turm über das gotische Kirchenschiff bis zu den Fresken aus dem 14. Jahrhundert. Einen besonderen Bezug zur Martinskirche hat Elke Rapp: sie wurde hier getauft und konfirmiert. Als Erlebnisgästeführerin präsentiert sie heute das historische Kleinod den Touristen. Eine weitere Besonderheit ist der jahrhundertealte Waschbrunnen. Hier wuschen Generationen Großbundenbacher Frauen, darunter Elke Rapps Mutter und Großmutter, ihre Wäsche. Drei Generationen leben bei Familie Nagel unter einem Dach; das ist runderneuert, wie so vieles in dem Bauernhaus von 1909.

Die alte Bausubstanz zu erhalten und sich selbst handwerklich zu verwirklichen – das waren die Motive, die Martin Nagel dazu bewogen, die ehemalige Gaststätte zu kaufen und wieder auf Vordermann zu bringen. Die Ruhe der ländlichen Gemeinde und die angenehme Nachbarschaft waren für Inge und Peter Gries Gründe, nach Großbundenbach zu ziehen. Hier leben sie mit "ihren äußerst produktiven Völkern". Das Ehepaar Gries hat im Rentenalter die Leidenschaft zum Imkern entdeckt und beheimatet nicht weniger als 18 Bienenvölker in ihrem Garten. Und im nahen Schleuderraum verarbeiten sie deren Honig. Und noch eine Besonderheit in Großbundenbach: In der bereits erwähnten St. Martinskirche gibt es fünf Glocken. Da diese in ihrer Tonlinie genau aufeinander abgestimmt sind, kann man ganze Melodien spielen – so wie ein überdimensionales Glockenspiel. Das erklingt zu feierlichen Anlässen und ist in seiner Art einzigartig in der Pfalz.