Die Weinbergstraße in Sommerloch

Ein Film von Utz Kastenholz

Sommerloch ist ein Ort, der Jahr für Jahr von Fernseh-Teams heimgesucht wird, um das sprichwörtliche Sommerloch zu stopfen - oft auf Kosten der Einwohner. Doch das sehen sie gelassen. In der Weinbergstraße leben einige Familien, in denen ein Generationswechsel ansteht. Arno Engbarths Vater ist 84 und arbeitet immer noch als Schmied. Wie sein Sohn war er bei einem großen Reifenhersteller in Bad Kreuznach beschäftigt.

Gemeinsam betreiben sie noch ein Weingut im Nebenerwerb, aber setzt die jüngste Generation den Betrieb fort? Im Weingut Keber-Kolling ist die Sache klar: Sohn Jonathan wird das Bio-Weingut übernehmen. Bei den Böhmers in Nr. 17 geht es nicht um Wein, sondern um Bonsais und Steinskulpturen. Die Tochter will in die Fußstapfen der Mutter treten und Erzieherin werden. Es scheint, dass in dem 400-Seelen-Dorf an der Nahe die Generationenfolge klappt - zumindest in der Weinbergstraße.