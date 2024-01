Die Trierer Straße in Brücken

Ein Film von Christian Jakob

Brücken ist eine Gemeinde im Landkreis Birkenfeld. Die dominante Straße quer durchs ganze Dorf ist die Trierer Straße. An dieser Straße liegen viele Wohnhäuser und hier befinden sich viele Betriebe. Beispielhaft zeigt sich in der Trierer Straße, wie sich die Gemeinde im Laufe der Jahre entwickelt hat: Durchweg positiv. Das schlägt sich auch in den Preisen nieder, die die Gemeinde beim Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" eingeheimst hat. Aber diese Preise wurden der Gemeinde nicht in den Schoß gelegt. Die Dorfbewohner und dabei vor allem auch die Anwohner der Trierer Straße haben dafür Einiges getan. So hat zum Beispiel Familie Kusmuk mit ihren acht Kindern am Rand der Straße ein altes Haus saniert, dazu 25 Obstbäume gepflanzt und einen eigenen Kinderspielplatz für den Nachwuchs gebaut.

Oder Hans-Georg Bruch: In der fünften Generation betreibt er das Gasthaus Bruch in der Trierer Straße. Aber das ist nicht alles: Hans-Georg Bruch hat auch einen großen Saal hinter der Wirtschaft saniert und schön hergerichtet. Da die Gemeinde keinen Gemeindesaal hat, wird dieser Saal jetzt von allen im Dorf genutzt. Stephan Rumpel hat eine Kfz-Werkstatt in der Trierer Straße und ganz nebenbei zwei alte Häuser in der Straße gekauft und saniert. Auch das macht sich im Ortsbild sehr positiv bemerkbar. Viele Gründe, die allein schon in der Trierer Straße dafür sprechen, dass hier in Brücken das Dorf tatsächlich Zukunft hat.