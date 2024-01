Die Bahnhofstraße in Rinnthal

Ein Film von Elmar Babst

Was ist aus ihr geworden, der Bahnhofstraße von Rinnthal an der Queich? Sie ist kaum noch wiederzuerkennen. Der Bahnhof ist heute ein Privathaus. Die Mühlräder an der Queich stehen schon lange still. Die Stühlefabrik, die in ihren Hochzeiten 300 Menschen Arbeit bot, ist geschlossen. In die ehemaligen Montagehallen zog ein Tattoo-Studio ein und auf den Freiflächen entstanden neue Einfamilienhäuser.

Vor 20 Jahren hatte die Straße noch einen ganz anderen Charakter. Damals wohnten und arbeiteten hier noch kein Klavierbauer, kein Mittelaltermarkt-Liebhaber – und auch "Bonni" saß noch nicht jeden Tag vor der Haustür und wartete darauf, dass Frauchen nach Hause kommt. "Bonni" ist eine Berner Sennenhündin und die Attraktion in der Bahnhofstraße.