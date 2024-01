Die Kurfürstenstraße in Wintrich

per Mail teilen

Ein Film von Stefanie Fink



Wohnen, wo andere Urlaub machen, in Wintrich hat dieser Spruch seine Berechtigung. Die Weinbaugemeinde gehört zum Kreis Bernkastel-Kues und liegt idyllisch umgeben von Rebhängen an einer Moselschleife mit Staustufe.

Ein riesiges Kruzifix dominiert von einem Berg aus den Ort und erinnert zugleich an die Passionsspiele, bei denen im Fünf-Jahres-Rhythmus fast alle Wintricher mitwirken. Aber auch ohne diesen Touristenmagnet ist der Ort beliebt bei Feriengästen aus aller Welt. Die knapp 1.000 Einwohner sind bestens auf den vor allem sommerlichen Run eingestellt; fast jeder hier vermietet Zimmer, Ferienwohnungen oder Appartements. Auch die Bewohner der Kurfürstenstraße. Auf 32 Häuser kommen hier mehr als 150 Übernachtungsmöglichkeiten. Die meisten davon bietet Susanne Graziani auf ihrem Campingplatz Georgshof an, ganz naturnah. Sie genießt es, mit den unterschiedlichsten Menschen in Kontakt zu kommen und bei der Lösung von kleinen und mittelgroßen Problemen zu helfen.

Gleich nebenan hat die Familie Schaefer-Hilgert eine mediterran anmutende Ferienlandschaft geschaffen, in der auch Haustiere herzlich willkommen sind. Der Pool ist allerdings Zweibeinern vorbehalten. Dass die römischen Legionäre, die mitunter mit klirrendem Kettenhemd aus Haus Nummer 20 ausschwärmen, per Zeitmaschine nach Wintrich gereist sind, ist allerdings ein Gerücht. Vielmehr gehören die spektakulär gewandeten Mannen um Achim Becker zum Verein "Vigilia Romana Vindriacum", der sich der Pflege römischen Brauchtums verschrieben hat und damit gleichzeitig zurückblickt auf die Ursprünge von Wintrich.