Ein Film von Gudrun Fünter



Holzhausen an der Haide liegt an der B 260, der Bäderstraße. Das Dorf im Taunus hat 1.100 Einwohner und ist der Geburtsort von Nikolaus August Otto, dem Erfinder des Viertaktmotors. Die Bäderstraße führt mitten durch den Ort. Sehenswert sind die evangelische Kirche und das kleine Waldfreibad im Gehölz von Holzhausen.

Welche Straße kann schon behaupten, "königlich" zu sein? Die Langgasse in Holzhausen an der Haide jedenfalls hat eine Königin: "In der Hilf". Die entstand vor mehr als 100 Jahren, als das Oberdorf gebaut wurde. Die Hausbauer brauchten Hilfe, und seitdem hält sich der Name "Die Hilf" für den oberen Teil der Langgasse. Zentrum der Hilf ist eine Bank, die Herta Minor vor vielen Jahren stiftete und auf der sich seit Jahrzehnten jeden Abend die Nachbarschaft trifft. "Die Hilf" hatte schon ihre eigene Kerbe und produziert immer wieder neue Geschichten, die Herta Minor antreibt. Dafür bekam sie nicht nur den Titel "Königin", sondern auch eine vom Schmied handgemachte schwere Stahlkrone.

Daneben kann die Langgasse mit leidenschaftlichen Musikern aufwarten, mit jungen Punkrockern und älteren Alleinunterhaltern. Sehenswert sind auch ein Haus mit Urwaldfassade und Affengehege, eine Motorradwerkstatt und ein Garten, der mehr als 1.500 europäische Pflanzen beherbergt. Der engagierte Hobbygärtner hat sich das Fachwissen über botanische Gärten angelesen und auf der Ackerfläche seiner Großeltern ein Naturparadies geschaffen.