Die Ramsteiner Straße in Spesbach

Ein Film von Stefan Hartstang

Spesbach liegt im Landkreis Kaiserslautern und ist ein Teil der Ortsgemeinde Hütschenhausen, und zwar der Älteste. Am zweiten Wochenende im Juli feiert Spesbach seine erstmalige Erwähnung vor 800 Jahren. Und da ist dann die ganze Gemeinde auf den Beinen. Spesbach ist ein Straßendorf: 1,5 Kilometer lang führt die Hauptstraße aus Richtung Ramstein kommend in Richtung Hütschenhausen. Hier hat der Sportverein sein Domizil, ein Fußballverein, der eine 50 Personen starke Integrationsmannschaft hat. In dieser Mannschaft trainieren und spielen Behinderte und Nichtbehinderte gemeinsam Fußball.

Am Wochenende der 800-Jahr-Feier tritt dann eine Auswahlmannschaft aus aktuellen und ehemaligen Spielern der Herrenmannschaft des SV Spesbach gegen die Traditionsmannschaft des 1. FC Kaiserslautern an – darauf sind in Spesbach schon alle gespannt. An der Ramsteiner Straße liegen die Geschäfte, hier werden Quads und Motorräder verkauft, hier haben Metzger, Frisör und Optiker ihre Betriebe. Es ist Bewegung in der Straße, genau wie in der Kirchengeschichte. Katholisch, protestantisch, simultan – die Spesbacher Kirche hat schon vieles erlebt und ihre erstmalige Erwähnung ist Ausgangspunkt für die große Feier in der kleinen Gemeinde.