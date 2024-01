Ehrenburgertal in Brodenbach

per Mail teilen

Ein Film Von Rosetta Reina



Brodenbach ist eine malerische Gemeinde an der Untermosel im Landkreis Mayen-Koblenz. Seit mehr als 40 Jahren ist der Ort mit etwa 600 Einwohnern für sein jährliches Motorbootrennen berühmt. Die Ansiedlung selbst stammt aus dem frühen Mittelalter und war im Eigentum der Reichsritter der Ehrenburg. Heute ist Brodenbach ein anerkannter Badeort mit zahlreichen Übernachtungsmöglichkeiten.

Das Ehrenburgertal ist eine Welt für sich. Eine Straße, die auch ein ganzer Dorfteil ist und wo die Mosel so weit scheint, obwohl Brodenbach an dem Fluss liegt. Das Ehrenburgertal ist ein Ort, der mittelalterliche Geschichte atmet. So wandert der Kapellenschlüssel jedes Jahr von Familie zu Familie, einer langjährigen Tradition folgend.

Die rund 50 Familien leben im Schatten der Burg, ohne die es das Ehrenburgertal nicht gäbe. Von der Ehrenburg stieg früher das Gesinde hinab, um in den kleinen Fachwerkhäuschen zu leben. Und sie stiegen durch den Wald wieder hinauf, wenn es zur Arbeit ging. Natürlich lebt hier auch der Dorfhistoriker und zudem noch Menschen, die von weit her kommend nie mehr woanders hinwollen.