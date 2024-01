Ein Film von Stefanie Fink



Die Hauptstraße in Ottersheim hat ihren ganz eigenen Sound. Dafür sorgen der Motorrad-Club "Brothers in Arms", aber auch die Glocken der Kirche St. Amandus. Und manchmal rumst es!

Die Hauptstraße im nordpfälzischen Ottersheim hat akustisch ganz schön was zu bieten. Das Glockenläuten der neugotischen Kirche St. Amandus ist schon aus der Ferne zu hören, wird aber mitunter von den schweren Maschinen der "Brothers in Arms" übertönt. Die harten Jungs vom Motorrad-Club sind in Wirklichkeit total umgänglich und kehren sogar regelmäßig die Straße vor dem Vereinsheim in Nummer 8. Nicht-Mitglieder dürfen am Tag der offenen Tür einen schüchternen Blick auf die Stripperinnen werfen, die bei den Club-Partys auftreten.

Wenn es so richtig rumst in der Hauptstraße, testet Wolfgang Eissler mal wieder seine Ernteschutz-Maschinen. Der Chef der Firma Purivox, den sie hier landläufig "Knallfrosch" nennen, besetzt mit Erfolg eine Marktnische und exportiert seine Vogel-Verschreckungs-Vorrichtung sogar nach Kanada. Harmonischere Klänge schallen aus dem Fenster von Haus Nummer 41, der früheren Metzgerei. Jeff und Inga Schoepflin spielen Geige in der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz und bringen im heimischen Wohnzimmer auch schon mal Bach als Country-Version. Ihr schönes Domizil haben die beiden durch einen Riesen-Zufall gefunden. Am anderen Ende der Hauptstraße wiehert, schnaubt und trappelt es. Auch wenn der Reiterhof schon bewegtere Zeiten gesehen hat mit großen Turnieren und anschließendem Tanzvergnügen - Karola Müller hängt an diesem Leben rund ums Pferd, und schließlich schmeißt sie den Laden schon seit über 40 Jahren.