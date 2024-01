Die Hauptstraße in Kleinlangenfeld

Ein Film von Uwe Reiter

Kleinlangenfeld ist ein kleines Dorf in der Hocheifel. Es liegt zwischen Prüm und Gerolstein am Rande der Schneifel und gehört zum Eifelkreis Bitburg-Prüm. Ein Dorf mitten im Grünen, dessen Umgebung zum Wandern und Radfahren einlädt. Knapp 150 Einwohner leben hier. Die Hauptstraße ist die Lebensader von Kleinlangenfeld. Ihr geistiger und geistlicher Mittelpunkt: Die Kapelle mit ihren mehr als 200 Jahre alten Glocken, die dreimal am Tag läuten. Im 2. Weltkrieg wurde die Kapelle völlig zerstört. Unvergesslich war dies für die Zeitzeugen, die das furchtbare Ereignis damals selbst erlebt haben und das heute noch in ihren Erzählungen so präsent ist, als sei es gestern gewesen.

Wir haben eine Zeitzeugin getroffen, die aus ihrem wechselvollen Leben erzählt hat, das auch nach dem Krieg nicht ungefährlich war. Heute ist Kleinlangenfeld ein blühendes Dorf, in dem die Welt noch in Ordnung ist und die Menschen sich gut verstehen: Eigenleistung, Nachbarschaftshilfe, Gemeinsinn und Zusammenhalt werden großgeschrieben. Wir haben die Feuerwehr beim Renovieren ihres Feuerwehrhauses beobachtet, natürlich in Eigenleistung, und feierten zudem mit der ältesten Frau in der Hauptstraße ihren neunzigsten Geburtstag.