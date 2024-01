Die Hauptstraße in Siesbach

per Mail teilen

Ein Film von Harald Hort

Die erste urkundliche Erwähnung war im Jahr 1284. Doch Siesbach ist viel älter. Schon die Römer siedelten in dieser Gegend. Das beweist eine bedeutende Grabstätte, die 1976 hier entdeckt wurde. Über die Jahrhunderte hinweg führten die Siesbacher ein bescheidenes und meist ruhiges Leben in den Wäldern des Hunsrücks. Der Wald bot Schutz und Arbeit, Brennmaterial und Baustoff. Doch die Bedeutung hat sich gewandelt. Von den rund 400 Einwohnern muss sich heute niemand mehr vor dem Feind im Wald verstecken. Aber Feuerholz machen die Siesbacher immer noch mit Begeisterung. Und da ist noch etwas Neues hinzugekommen: Vor kurzem wurde hier aus dem normalen Hunsrück der "Nationalpark Hunsrück-Hochwald". Und Siesbach versteht sich als Tor dazu.

Viele im Dorf machen sich jetzt Gedanken, wie man die zukünftigen Gäste angemessen empfangen, und was man ihnen bieten kann. Da ist zum Beispiel die St. Nikolaus-Kirche von 1824. Dreizehn Jahre später erhielt sie eine der berühmten Stumm-Orgeln. Die Siesbacher Orgel gehört inzwischen zu den am besten erhaltenen der Region.

Das Dorfgemeinschaftshaus ist gleichzeitig eine gemütliche Gaststätte, die von den Bewohnern in Eigenregie bewirtschaftet wird. Leider nur an zwei Tagen in der Woche.

Wer sich aufmerksam in der Hauptstraße umschaut, der stößt auf etliche Zeugnisse dessen, was die Siesbacher aus dem Holz ihrer üppigen Wälder machen können. Von Baumhäusern über Windmühlen bis hin zu Doppeldecker-Flugzeugen wird hier manch originelles Stück aus dem heimischen Material gebastelt. Zur eigenen Freude, aber auch zu der der Gäste.