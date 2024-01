Die Mühlstraße in Hilst

Ein Film von Gabi Keller

Hilst liegt in der Südwestpfalz, nicht weit von Pirmasens und nur zwei Kilometer von der französischen Grenze entfernt. Der kleine Ort hat knapp 400 Einwohner. Die meisten von ihnen gehen in den Städten Pirmasens und Zweibrücken zur Arbeit. Im Dorf wohnt man, zum Beispiel in der Mühlstraße. Einer Straße, in der es einiges zu entdecken gibt, wenn man genauer hinschaut: Da gibt es zum Beispiel die Eselfamilie. Ihr Stall wurde von einem freundlichen Nachbarn gebaut. Der schaut öfter nach dem Rechten. Und die Tiere bekommen regelmäßig Besuch von den Nachbarskindern, die sie mit Äpfeln und altem Brot füttern.

Die Kinder sind dann meistens auf dem Weg zum Sportplatz am Ende der Mühlstraße. Dort spielen sie in der Bambini-Gruppe Fußball. Der freundliche Nachbar ist bei den "Großen" der Torwart und feuert die "Kleinen" gerne an. Um die Schönheit dreht sich in der Mühlstraße alles in einem Kosmetikinstitut. Das hat die Inhaberin vor mehr als 30 Jahren als Schönheitsfarm gegründet – aus ganz persönlichen Beweggründen. Und dann gibt es noch das zugezogene Ehepaar, das sich in die Mühlstraße verliebt hat. Vorher lebten die beiden die Hälfte des Jahres in Griechenland. In Hilst fanden sie dann das Traumhaus, in dem sie sich nun das ganze Jahr über verwirklichen wollen.