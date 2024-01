Die Burgstraße in Grenzau

Ein Film von Lutz Näkel



Die Burg hat man in der Burgstraße von Grenzau immer gut im Blick. Und es lohnt sich schon, genauer hinzuschauen. Denn Burg Grenzau ist einzigartig: Ihr Turm, der Bergfried, hat einen dreieckigen Grundriss, das gibt es sonst in ganz Deutschland nicht noch einmal.

Die Burgstraße ist eine von zwei Straßen des Örtchens Grenzau, das seit 80 Jahren ein Stadtteil von Höhr-Grenzhausen ist. Doch die Grenzauer haben sich ihre Identität bewahrt. "Ein Volk, das nicht viel redet, sondern anpackt", so charakterisiert Alexander Oster von der Interessengemeinschaft Grenzau sich und seine Mitbürger. Dass sie anpacken können, sieht man in der Burgstraße allerorten. Im Laufe der Jahre haben sie Sitzgelegenheiten und Infotafeln aufgestellt, sie organisieren Feste und den jährlichen Handwerkermarkt. Denn in der Burgstraße hat man gerne Gäste. Das ist schon seit langem so.

Das alte Wirtshaus wurde schon 1631 gebaut. Heute sind es meist Wanderer, die hier einkehren. Denn in der Burgstraße beginnt der Brexbachschluchtenweg, eine beliebte Wanderroute, die von Grenzau bis an den Rhein führt. Der Brexbach begleitet die Burgstraße ein Stück und gehört genauso dazu wie die Burg. Wer noch nie in den Bach gefallen ist, sei kein echter Grenzauer, so sagt man hier.