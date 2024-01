Die Hauptstraße in Naurath

Ein Film von Wolfgang Bartels



Naurath liegt in der Nähe von Trier im Hunsrück-Hochwald. Das Dorf erstreckt sich über einen weiten Hang im Tal der Kleinen Dhron.

Unten liegt Unter-Naurath, bergauf geht es ins Oberdorf, verbunden mit der Hauptstraße. Oben und unten - insgesamt zählt Naurath 230 Einwohner.

Die Hauptstraße von Naurath ist die Straße der fleißigen Hände. Wer hier wohnt, packt gerne zu - jeder auf seine Art. Die einen fürs Hobby, die anderen für den Job. Zum Beispiel die Küsterin Marlene Thees. Gleich um zwei Kirchen muss sie sich kümmern. Oben St. Quirin, unten die Felsenkapelle. Die Kapelle ist einer der ältesten Kirchenbauten der ganzen Region. Im Innern scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Die Glocke muss Marlene Thees von Hand läuten.

Kräftige Hände sind auch am Brunnen in der Hauptstraße gefragt. Noch immer funktioniert der alte Pumpschwengel. Darum kümmert sich die Jugendfeuerwehr. Nach dem Einsatz kommt das Vergnügen auf der Kegelbahn. Das Besondere: Die Outdoor-Bahn ist aus Holz und komplett handgemacht. Ganz oben in der Hauptstraße ist die Kegelbahn entstanden, in der Werkstatt von Wolfgang Jücker, der Mann fürs Holz in der Hauptstraße, mit Händen zum Zupacken.

Zartere Hände gibt es unten im Dorf, am Anfang der Hauptstraße: Thai-Massage mitten im Hunsrücker Hochwald. Vor fünf Jahren ist Tim Klassen von Thailand nach Naurath gezogen, um hier mit ihrem Mann eine Familie zu gründen. Ein Stück ihrer Heimat hat sie mitgebracht: die traditionelle Thai-Massage. Buddhistische Mönche haben vor 1.500 Jahren die Regeln der Thai-Massage entwickelt.

Marled Mader am Webstuhl SWR SWR -

Und noch einmal tausend Jahre älter sind jene handwerklichen Traditionen, die Marled und Hans Mader oben in der Hauptstraße pflegen: Kleider machen wie die Kelten. Die beiden haben sich der Rekonstruktion historischer Textilien verschrieben. Naturfasern, pflanzliche Farbstoffe, Spinnrad, Webstuhl - damit entstehen handgewebte Stoffe, wie sie in den keltischen Hügelgräbern rund um Naurath gefunden wurden. Fleißige Hände in der Hauptstraße, die gab es hier schon zu keltischen Zeiten.