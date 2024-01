Ein Film von Thorsten Hinck



Hainfeld liegt in der Pfalz zwischen Neustadt und Landau, am Fuße des Pfälzerwaldes. Der Ort wurde 781 das erste Mal urkundlich erwähnt, damals noch unter dem Namen Stratfeld.

Die Weyherer Straße in Hainfeld in der Pfalz ist etwa 300 Meter lang. Früher markierte sie den Dorfrand, doch inzwischen liegt sie fast schon zentral im Ort. Sie zweigt von der deutschen Weinstraße ab, die mitten durch Hainfeld führt.

Schornsteinfeger Timo Kaiser

Mit Wein hat Timo Kaiser nicht viel zu tun, außer dass er in der Weinstraße wohnt, keine 40 Meter von der Weyherer Straße entfernt. Er ist der Schornsteinfeger in Hainfeld und freut sich jedes Mal, wenn er zum Arbeiten einfach nur zu Fuß über die Straße gehen braucht. Einmal im Jahr ist er zum Beispiel bei Brigitte Hertel. Sie hat immer ein gutes Wort und ein Glas kühles Wasser für ihren Schornsteinfeger. Schließich bringen Schornsteinfeger Glück, sagt man. Hans Jörg und Margarete Nissen wohnen seit zehn Jahren in der Weyherer Straße. Das Ehepaar erfüllte sich einen Herzenswunsch mit dem Domizil in der Pfalz. Er, der ehemalige Archäologe, und sie, die ehemalige Fotografin. Vor allem der Garten hat es ihr angetan. Bagdad, Chicago, Berlin - lange genug lebten und arbeiteten die beiden in "flachen und großen Städten". Jetzt genießen sie die Weinberge und die freundlichen Menschen in Hainfeld. Obwohl sie zugezogen sind, verstehen sie sich gut mit den Bewohnern der Weyherer Straße.

Gerhard Winter bei "seiner Schrauberei"

Zum Beispiel mit ihrem Nachbarn Gerhard Winter. Er ist Winzer im Ruhestand und kümmert sich heute nicht mehr um Reben, sondern liebevoll um seine Autos und Traktoren. Im ehemaligen Flaschenlager bewahrt er nun seine Ersatzteile auf. Die alte Scheune wurde zur Werkstatt, samt eigener Hebebühne. Ob in der Werkstatt, im Garten oder in der Archäologie. Jeder hat sein persönliches Glück gefunden. Und dank Schornsteinfeger Timo Kaiser kommt es immer wieder neu in die Weyherer Straße in Hainfeld.