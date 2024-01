Die Hauptstraße in Teschenmoschel

Ein Film von Gabi Keller



Teschenmoschel ist ein nordpfälzisches Dorf im Donnersbergkreis mit 130 Einwohnern. Der Ort liegt zwischen Kaiserslautern und Bad Kreuznach. Früher gab es hier 28 landwirtschaftliche Betriebe. Bewirtschaftet werden sie heute nicht mehr.

Doch die meisten der stattlichen Sandsteingebäude sind noch erhalten. Ein Teil von ihnen wurde aufwändig restauriert. Rund um die alte Bausubstanz haben die Dorfbewohner üppige Gärten angelegt. Auch in der Hauptstraße von Teschenmoschel gibt es drei außergewöhnlich schöne und einfallsreich gestaltete Gärten. Viele Frauen aus dem Dorf treffen sich regelmäßig, um Ideen auszutauschen oder Gartenpflanzen zu verarbeiten. Und die Männer helfen ihnen. Sie dekorieren die Blumeninseln gern mit alten Metallgeräten. So manch ein früheres Bauernhaus in der Hauptstraße hat sich so im Laufe der Zeit zu einer blühenden Oase verwandelt.

Und die Bewohner, die dort schon seit ihrer Kindheit leben, haben über diesen Wandel viel zu erzählen. Die meisten von ihnen sind in der Hauptstraße auch zur Schule gegangen. Acht Klassen wurden bis Mitte der 1960er Jahre gleichzeitig in einem Raum unterrichtet. Aus dieser Zeit stammen noch viele Geschichten. Doch im September 2014 fiel ein Schatten auf die Hauptstraße von Teschenmoschel. Heftige Regenfälle führten zu Überschwemmungen. Einige der Gärten wurden von Schlamm bedeckt und zerstört. Doch die Nachbarn haben sich gegenseitig geholfen. Beim gemeinsamen Wasserschöpfen hat sich wieder mal gezeigt, wie gut der Zusammenhalt in der Dorfgemeinschaft ist.