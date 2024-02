Die Hauptstraße in Hirschthal

Ein Film von Bernd Schwab



Hirschthal liegt in der Südwestpfalz direkt an der Grenze zu Frankreich. Gerade mal 99 Menschen sind in der idyllischen Gemeinde zu Hause.

Das ehemalige Zollhaus - Bis Frankreich sind es nur ein paar Schritte. SWR SWR -

Im Dorf finden sich einige hübsche Fachwerkhäuser und ein ehemaliges Zollhaus, das an Zeiten erinnert, als hier noch Grenzkontrollen an der Tagesordnung waren. Viel ist nicht los in Hirschthal, zumindest nicht auf den ersten Blick – auch nicht in der Hauptstraße.

Richtig was los ist nur am Wochenende, wenn Scharen von Motorradfahrern durch das Sauertal knattern. SWR SWR -

Doch dieser Eindruck täuscht. Im Dorf gibt es einige junge Leute, die gemeinsam etwas bewegen. Anfang September findet nun schon zum 7. Mal das Zehntkellerfest statt. Der Grund: Die Hirschthaler wurden immer zu einem Partnerschaftsfest ins gleichnamige Hirschthal in die Schweiz eingeladen.

Gerne hätten sie sich revanchiert, doch sie hatten einfach kein eigenes Fest zu bieten. Also riefen sie im Jahr 2009 das Zehntkellerfest ins Leben. Das entpuppte sich als Riesenerfolg – an die 1.000 Menschen fanden in der Vergangenheit den Weg in das kleine Grenzdorf.

Kerstin Bohm ist die amtierende Hirschthaler Zehntkellerkönigin. SWR SWR -

Insbesondere zwei junge Frauen, Yvonne Darsch, die Bürgermeisterin und Kerstin Bohm, die amtierende Zehntkellerkönigin sind im Vorfeld des Festes regelrecht am Rotieren. Hierzuland hat sie bei den Vorbereitungen für das Fest beobachtet und dabei auch andere Menschen in der Hauptstraße getroffen, zum Beispiel einen Neuseeländer, der in Hirschthal eine neue Heimat gefunden hat.