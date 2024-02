Die Ringstraße in Oberrod

per Mail teilen

Ein Film von Jutta Kastenholz



Oberrod liegt im Hohen Westerwald direkt an der Hessischen Landesgrenze. Das Wahrzeichen des kleinen Dorfes ist die St. Josefs Kapelle auf einer Anhöhe. Sie wird heute noch für Gottesdienste genutzt. Knapp 700 Menschen leben in Oberrod. Die alte Schule im Ortskern dient heute als Rathaus.

Oberrod hat neben dem alten Ortskern mit dem historischen Backes und der St. Josefkapelle auch ein großes Neubaugebiet. Die meisten Häuser in der Ringstraße stammen aus den 80er und 90er Jahren. Auf den ersten Blick eher unscheinbar, doch das täuscht.

Norbert Schüßler und seine Frau Marianne haben sich ein kreatives Gartenparadies geschaffen, Gabriele Schneider fotografiert Landschaften und malt sie in Spachteltechnik. Auch ein Biobauer hat seinen Platz in dem Wohngebiet gefunden. Was alle Bewohner verbindet, ist die Liebe zur Natur.