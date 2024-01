Die Hauptstraße in Oberweiler-Tiefenbach

Ein Film von Rabea Amri

In der Hauptstraße in Oberweiler-Tiefenbach geht es ruhig zu. Die Gemeinde in der Pfalz im Landkreis Kusel ist vom Durchgangsverkehr verschont, weil die Bundesstraße nicht durch den Ort, sondern daran vorbei führt. Aber das Leben in der Hauptstraße ist ganz und gar nicht eintönig. Im Gegenteil, es ist bunt und farbenfroh, genau wie der Anstrich einiger Häuser. Am Anfang der Hauptstraße leben die drei Brüder Schwarz in den Gemäuern der alten Oberweiler Mühle.

Gemahlen wird dort schon lange nichts mehr, aber der jüngste der Schwarz-Brüder betreibt eine Wasserkraftanlage. Und ganz am Ende der Hauptstraße lebt und arbeitet das Ehepaar Braun. Achim Braun hat im Alter von 40 Jahren noch beschlossen, sich selbständig zu machen und konstruiert jetzt besondere Überdachungen und Wintergärten. Dass die Hauptstraße farbenfroh bleibt, dafür sorgt die nächste Generation: Junge Menschen, die in der Hauptstraße aufgewachsen sind, haben dort mit viel Liebe zum Detail ihre eigenen Häuser gebaut – und leben jetzt ihr eigenes kunterbuntes Leben in der Hauptstraße.