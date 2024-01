Die Burgstraße in Freimersheim

Ein Film von Sabine Schäfer



Der pfälzische Ort Freimersheim zählt 970 Einwohner und liegt zwischen Speyer und Landau. Er gehört zur Verbandsgemeinde Edenkoben. Eingebettet von Reben genießt man in Freimersheim vor allem den guten Wein und die Natur. Ein Wahrzeichen ist die Freimersheimer Mühle, die ausschließlich Mais verarbeitet und zu den größten Mühlen Deutschlands gehört.

Der landwirtschaftlich geprägte Ort hat einen eigenen Kindergarten und eine Grundschule. Die Burgstraße ist eine Wohnstraße, in der vor allem Zugezogene eine neue Heimat gefunden haben. Wen es in die Burgstraße gezogen hat, ist meist geblieben. Auch Familie Walther hat den Umzug aus der Stadt aufs Land nie bereut. Hier kann Ute Walther sich ihrer Kunst voll und ganz hingeben. Die Burgstraße bietet der Tonkünstlerin die nötige Ruhe und den nötigen Platz für ihre Kunstwerke, die sie auf Märkten verkauft.

Steffen Schwab ist Freimersheimer, seit einiger Zeit ist er nun auch Hausbesitzer in der Burgstraße. Jede freie Minute werkelt er mit Familie und Freunden an dem ehemaligen Bauernhaus herum. Die Burgstraße mündet in einer Sackgasse. Am Ende der Straße hat Monika Orth ihren Kosmetiksalon. Auch sie ist mit ihrem Mann aus Landau her gezogen. Mit der Eröffnung vor mehr als 20 Jahren erfüllte sich die Mutter von zwei Kindern einen langersehnten Traum, den sie bis heute lebt.