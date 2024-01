Die Sponheimer Straße in Enkirch

Ein Film von Sabine Keller



Enkirch ist ein idyllischer Weinort an der Mosel und bekannt für seine vielen Fachwerkhäuser. Um diese zu erhalten, braucht es viel Engagement und Nachbarschaftshilfe, was in Enkirch besonders gut im Oberdorf und in der dortigen Sponheimer Straße klappt.

Sendung am So. , 13.11.2016 18:05 Uhr, Hierzuland, SWR Fernsehen RP