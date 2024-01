Die Hauptstraße in Bissersheim

Ein Film von Christian Gallon



Bissersheim liegt am nördlichen Ende der Deutschen Weinstraße. In der kleinen pfälzischen Gemeinde leben knapp 500 Menschen. Traditionell prägt der Weinbau das Ortsbild und die Ortsgeschichte.

Neun hauptamtliche Winzer gibt es in Bissersheim. Viele befinden sich in der mitten durch den Ort verlaufenden Hauptstraße. Einer der ältesten Betriebe ist das Weingut Pfaffmann. Seniorchef Gunter Pfaffmann zog es 1969 der Liebe wegen hierher. Er kennt jeden Rebstock des Weinguts - und packt auch mit seinen 69 Jahren überall an, wo Not am Mann ist. Er ist auch ein Winzer mit Muße - so genießt er die Fahrten mit der Kutsche seiner Großeltern durch die Gegend, spielt in seiner Freizeit gut und gerne Klavier. Gleich nebenan noch ein Winzerbetrieb mit einer restaurierten Kutsche. Sie ist die Meisterarbeit von Axel Heilmann.

Die Talente des Winzersohnes liegen eindeutig im künstlerisch-kreativen Bereich und so wurde er Raumausstatter und Sattlermeister. Auf dem Hof des Vaters betreibt er seit kurzem seinen eigenen kleinen Polsterbetrieb - und bezieht antike Stühle genauso wie moderne Designerstühle. Als weit Zugereister und Bier-Fan hat der Bayer Stefan Braun inzwischen im Weinort Bissersheim sein Glück gefunden. Aus einem leer stehenden Bauernhaus wurde eine schicke Vinothek - mit Stefan Braun als Pächter. Ein beliebter und belebter Ort, wo bayrisch auf pfälzisch trifft - auch eine kleine Bissersheimer Erfolgsgeschichte.