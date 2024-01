Die Hauptstraße in Bosenbach

Ein Film von Gabi Keller

Bosenbach ist ein Dorf mit 790 Einwohnern und liegt im Nordpfälzer Bergland nicht weit von Kusel entfernt. Früher gab es hier viele Geschäfte für den Grundbedarf. Davon ist nichts mehr übrig. Die Dorfbewohner müssen fahren - zum Einkaufen und zum Arbeiten. Trotzdem ist die Stimmung in Bosenbach gut. Die Menschen halten zusammen, sind aber auch aufgeschlossen gegenüber Fremden. Zwanzig Flüchtlinge leben in der Hauptstraße mitten in Bosenbach. Einige Dorfbewohner kümmern sich regelmäßig um sie. Neben ganz praktischen Dingen wollen sie auch ein bisschen Freude ins Leben der Asylbewerber bringen – unter anderem mit Spiele-Nachmittagen, an denen alle Nationalitäten an einem Tisch sitzen.

Die Flüchtlingskinder haben als erste das pfälzische Dorfleben entdeckt. Sie gehen zur Schule, sprechen schon recht gut Deutsch und machen mit im Bosenbacher Vereinsleben. Beim Tanzen sind sie genau so engagiert dabei wie bei der freiwilligen Feuerwehr. Die hatte im Sommer einen ihrer schlimmsten Einsätze. Ein riesiges Anwesen in der Hauptstraße von Bosenbach gleich gegenüber der Flüchtlingsunterkunft brannte komplett aus. 24 Stunden waren zehn Wehren nonstop im Einsatz bis sie das Feuer löschen konnten. Die Dorfbewohner erinnern sich immer noch dankbar an den unermüdlichen Einsatz der Männer.