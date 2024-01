Ein Film von Oliver Wittkowski

Ein bisschen schummelt sie ja, die Rotenfelser Straße in Traisen. Eigentlich glaubt man ja aufgrund des Namens, die lange Dorfstraße des Weinbauortes zeige direkt auf die schroffe Wand des größten und steilsten Felsens nördlich der Alpen. Eben den Rotenfels an der Nahe. Aber leider ist der Fels von der Rotenfelser Straße aus gar nicht zu sehen, beziehungsweise nur seine wenig spektakuläre Rückseite. Dennoch: Der Rotenfels liegt tatsächlich auf der Gemarkung von Traisen, auch wenn der Ort sich gar nicht so nah an den Fels schmiegt wie Bad Münster am Stein. Und die Traisener Rotenfelser Straße führt in ihrer Verlängerung auf jeden Fall hinauf auf die Spitze der Steilwand, und so ist der Straßenname eben doch gerechtfertigt.

Die Bewohner der Straße schlagen auch guten Gewissens Werbekapital aus dem einzigartigen Naturdenkmal mit seinen Superlativen "größter" und "steilster". Da gibt es die Rotenfelsstube, dessen Besitzer durchaus den Superlativ "fortschrittlichster Mann" der Straße für sich in Anspruch nehmen kann. Es gibt ein superlatives Riesenporträt des Rotenfels auf dem Lieferwagen eines Winzers, der den Rotenfelser Hof betreibt. Es gibt ein künstlerisch hochwertiges Airbrush-Gemälde eines surrealistisch verfremdeten Rotenfels, verewigt auf dem schönsten Garagentor. Die Straße, die nach dem Rekord-Fels benannt ist, hat noch einige andere Superlative zu bieten. Wir werden sie in der Rotenfelser Straße alle schonungslos aufdecken.