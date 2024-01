Ein Film von Jutta Kastenholz



Wallmenroth liegt im nördlichen Westerwald zwischen Wissen und Kirchen an der Sieg. Bis in die 50er Jahre war das Dorf vom Bergbau geprägt.

1200 Menschen leben in der Westerwaldgemeinde Wallmenroth. Einer von Ihnen ist Bernd Alzen. Seit fast 40 Jahren ist seine Familie mit dem Taxiunternehmen in der Jahnstraße ansässig. Kaum einer kennt die Straße so gut wie er. Vor allem im Winter hat die Steigung ihre Tücken. Die Jahnstraße in Wallmenroth ist in den letzten Jahren um ein ganzes Stück gewachsen - ein Neubaugebiet wurde erschlossen. Ärger gibt es dabei um ein Regenrückhaltebecken und die Anliegergebühren dafür.

Direkt gegenüber hat Nadine Roscher ihr Fotostudio. Ihre Models sind ganz normale Leute, die sich in erotischer Pose ablichten lassen, um ihre Liebsten damit zu überraschen. Auch Rita Tendick wohnt im neuen Teil der Jahnstraße. Für die Adventsaktion "Beleuchtete Fenster" schmückt sie ein Fenster, vor dem sich dann die Nachbarschaft bei Glühwein zum Plausch trifft. So wächst die Jahnstraße zusammen.