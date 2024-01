Die Badstraße in Gleisweiler

Ein Film von Stefan Hartstang



Ihren Beinamen "Pfälzisches Nizza" hat die Weinbaugemeinde wahrscheinlich wegen des ausgewogenen Klimas – im Sommer nicht zu heiß, im Winter nicht so kalt. 600 Menschen leben in dem staatlich anerkannten Erholungsort an der Deutschen Weinstraße. Im Sommer und Herbst, wenn die Touristen in der Pfalz sind, dürften aber einige Menschen mehr in dem schmucken Dorf unterwegs sein. Der Tourismus und der Weinbau sind die prägenden Elemente im Dorfbild von Gleisweiler. Gaststätten, Hotels und Fremdenzimmer findet der Besucher hier in allen Straßen.

Gleisweiler liegt am Rande der Haardt und eine Zeitlang wurde es auch Bad Gleisweiler genannt. Begründet wahrscheinlich durch die Kaltwasserheilanstalt, die 1844 erbaut wurde. Ihr Gründer, Dr. Schneider, baute damals das klassizistische Gebäude am Rande des Dorfes. Als kleine Besonderheit errichtete er auch eine Walddusche, im zu Fuß erreichbaren Hainbachtal. Diese wurde erst 1996 wiederentdeckt und kann von Wanderern und Besuchern auch heute noch genutzt werden. Hohe Gäste hatte die Klinik im 19. Jahrhundert. König Ludwig I. war hier zu Besuch. Er ließ nur wenige Kilometer weiter seine Sommerresidenz Villa Ludwigshöhe bauen. Vollendet von dem berühmten Architekten Leo von Klenze, nach dessen Plänen auch die Klinik in Gleisweiler gebaut wurde. Die Nachfahren von Dr. Schneider betreiben die Privatklinik für Psychiatrie und Psychotherapie inzwischen in der sechsten Generation. Eingebunden in die Klinik ist ein Park, der vor allem Baumfreunden große Freude bereitet. Verschiedene Mammutbäume, ein Ginkgobaum und viele weitere seltene Gewächse wurden hier im vergangenen Jahrhundert angepflanzt. Seit wenigen Jahren ist dieser Park, der zur Klinik gehört, auch für Besucher und Spaziergänger in Gleisweiler geöffnet. Und um zur Klinik zu kommen, muss man die Badstraße entlang, eine kleine Straße mit zwei Kirchen, einem Pfarrhaus, mehreren Fremdenverkehrsbetrieben und dem "Lädl", der einzigen Einkaufsmöglichkeit in Gleisweiler, aber auch die ist eine kleine Kaffeepause wert.