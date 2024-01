Die Hauptstraße in Vollmersbach

per Mail teilen

Ein Film von Tina Bonin

Vollmersbach mit seinen rund 500 Einwohnern liegt im Hunsrück, genauer gesagt vor den Toren der Edelsteinstadt Idar-Oberstein. Viele Menschen, die hier leben haben mit den funkelnden Steinen in der ein oder anderen Weise zu tun. Und genauso wie die Edelsteine haben auch die Bewohner der Hauptstraße ganz unterschiedliche Facetten. Nicht alles erschließt sich hier auf den ersten Blick, so manches Talent und so manche Entdeckung schlummert bei den Vollmersbachern auch im Verborgenen.

Auf unserer Tour entlang der Hauptstraße treffen wir unter anderem Martin Weller, den Hochwald-Cowboy, der mit handgemachter Gitarrenmusik und satirischen Texten ein stimmungsvolles Bild des Lebens im Hunsrück malt. Wir begegnen Alfred Schwarz, dessen Leben sich zwischen Schleifmaschine und Klavier abspielt und wir lernen Else Kienzle kennen, die seit Jahrzehnten farbenprächtige Rosenbilder malt.