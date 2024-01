Die Bahnhofstraße in Bannberscheid

Ein Film von Wolfgang Bartels

Bannberscheid liegt im Westerwald nicht weit entfernt von Montabaur. Erstmals urkundlich erwähnt wurde das Dorf im Jahre 1211. Heute zählt Bannberscheid rund 650 Einwohner. Die schönste Straße ist die Bahnhofstraße. Einen Bahnhof gibt es jedoch nicht mehr, dafür aber den Handball-Brunnen.

Das ganze Dorf brennt für Handball SWR SWR -

Bannberscheid ist das Handball-Dorf im Westerwald. Das ist dem Sportverein TUS 07 zu verdanken. In acht Mannschaften spielen Damen und Herren, Jugendliche und Minis – mit Erfolgen bis in die Rheinlandliga.

Backstube von Frank Burggraf SWR SWR -

Frank Burggraf sorgt dafür, dass die Handballer immer frisches Brot bekommen. Er ist Bäckermeister in der vierten Generation. Aber beinahe wäre vor einem Jahr Schluss gewesen. Die Bahnhofstraße war wegen Bauarbeiten komplett gesperrt und Kunden konnten die Bäckerei nicht mehr erreichen. Das war existenzbedrohend. Doch dann fand Frank Burggraf ein Exil: In Chile. Dort suchte die Bäckerei "Omas Brot" einen deutschen Bäckermeister, um nach originalen Rezepten zu backen. Jetzt ist er zurück, die Straße ist fertig, die Krise überstanden und die Kunden können sogar ein chilenisches Gebäck kaufen: Marraquetas.

Oldtimerfans Ines Gläser und Axel Seifert SWR SWR -

Zwei Harleys, ein Mustang, eine Corvette – Ines Gläser und Axel Seifert haben sich ihren amerikanischen Traum verwirklicht, wenigstens den mit den Oldtimern. Immer wieder haben sie im Laufe der Jahre mal ein verrostetes altes Schätzchen gekauft und restauriert.

Gastwirt Martin Kryska SWR SWR -

Nach dem Training treffen sich die Handballer in der "Bauernstube". Chef in der Küche ist Martin Kryska. Auch er hat seine Amerika-Erfahrung: Gelernt hat er beim Drei-Sterne-Koch Dieter Müller und ist dann als Schiffskoch auf der "MS Europa" durch die Karibik geschippert. Irgendwann aber wollte er sein eigener Kapitän sein. Er stammt aus dem Nachbarort und hat sich jetzt in der alten Heimat selbständig gemacht. Seinen Gästen juckt es zwischen Hauptgang und Dessert in den Fingern. Der Handball fliegt quer über die Bahnhofstraße. Das ist irgendwie normal in Bannberscheid.