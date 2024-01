Die Hauptstraße in Königsfeld

Ein Film von Lutz Näkel



Sie wirkt so gar nicht wie eine Hauptstraße, eher ein wenig verträumt. Der Hauptverkehr nimmt in Königsfeld schon längst andere Wege, und von der ehemaligen Geschäftigkeit ist in der Hauptstraße nicht mehr viel zu bemerken. Früher gab es hier einmal mehrere Läden und Gaststätten. Aber schön anzusehen ist die Straße auf jeden Fall.