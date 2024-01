Die Rathausstraße in Frei-Laubersheim

Ein Film von Elmar Babst

Frei-Laubersheim liegt in Rheinhessen, wenn auch ganz am westlichen Zipfel. Darauf legen die 1000 Einwohner Wert. Vielleicht ist auch deshalb das alte Rathaus, das noch heute diesen Zweck erfüllt, einst etwas überdimensioniert geraten für eine so kleine Gemeinde. Man wollte sich gegen die Pfalz und Nahe abschirmen – sogar ein Gefängnis gab es im Keller des Rathauses. Heute wird es hier fast täglich sehr laut, denn Frei-Laubersheim ist ein musikalisches Dorf. Wenn unten im Rathaus die Fanfarenbläser üben, hat im 2. Stock der Gesangsverein seine Proben. Toni Rink war früher auch mit dabei, mit 85 fällt ihm das Singen aber immer schwerer. Ansonsten ist der ehemalige Kunstkraftsportler aber noch sehr fit.

Die Winterabdeckung für den Brunnen am Rathaus, die bisher letzte Auftragsarbeit für den Schreiner, ist pünktlich fertig geworden. Während Toni Rink sein Handwerk von der Picke auf gelernt hat, ist gleich nebenan Gustav Kühnle mit seiner Aufgabe gewachsen: Der Polizist hat in den vergangenen Jahren eine altes Fachwerkhaus in seiner Freizeit von Grund auf saniert. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. In der ohnehin schon sehr schönen Rathausstraße ist sein Haus vom "hässlichen Entlein" zum Blickfang geworden.