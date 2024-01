En Film von Thomas Keck



Kröppen liegt in der Südwestpfalz, südlich von Pirmasens. Frankreich ist nur einen Katzensprung entfernt von hier aus. Die Wachstation in den alten Zollhäusern ist inzwischen verwaist.

Die Höhstraße in Kröppen ist so, wie ihr Name verspricht: Sie liegt auf der Höhe – zumindest gemessen am restlichen Dorf. Im Volksmund heißt die Straße aber gar nicht "Höhstraße", sondern "Käseck". Und da wird es schon schwieriger, denn eine Käserei oder einen Käseladen sucht man in der Straße vergebens. Auch wird hier kein Käsefest gefeiert, obwohl die Straße früher immerhin mal Schauplatz eines jährlichen Dorffestes war.

Ob die Milchkühe beim letzten Vollerwerbslandwirt der Straße etwas mit dem Namen zu tun haben? Wohl eher weniger. Tatsächlich wissen sogar manche Bewohner der Höhstraße selbst nicht, woher der Name "Käseck" stammt. Aber wir haben es herausgefunden.