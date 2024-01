Die Hauptstraße in Steineberg

Ein Film von Catherine von Westernhagen

In Steineberg tut sich etwas. Es sind die engagierten Menschen, die dem Ort das Gesicht geben. In dem Eifeler Straßendorf, das zwischen Cochem und Daun liegt, hat in den 1970er Jahren der aus Funk und Fernsehen bekannte Pater Lennartz gewirkt. Der talentierte Zauberer baute mit eigenen Mitteln, die er mit seinen Zaubershows verdiente, das Jugendzentrum in Steineberg und füllte es mit Leben.

Zauberer Dieter Thönnes mit seinem Sohn Nick SWR SWR -

Dieter Thönnes hat als Zauberlehrling noch bei ihm gelernt und so wie der verstorbene Pater, begeistert er heute die Menschen aus Steineberg und Umgebung mit seinen Tricks und Kunststücken, gerne auch auf der großzügigen Bühne des Jugendzentrums. Das ist auch heute noch der Dreh-und Angelpunkt in der Hauptstraße. Derzeit ist es unter anderem eine Erstaufnahmestelle für 50 Flüchtlinge.

Dass es in der 240-Seelengemeinde einen Treffpunkt gibt, dafür hat sich der Ortsbürgermeister Michael Schultze persönlich eingesetzt. Stellvertretend für die Gemeinde hat er die Kneipenlizenz erhalten und gemeinsam mit 24 anderen Ehrenamtlichen sorgt er dafür, dass die Kneipe einmal in der Woche öffnet. Auch die Jugendlichen kommen gerne.

Für einen Neustart ist Steineberg ein beliebter Ort. Sabine und Bernhard Koch haben hier mit einer Pferdezucht und einem Geschäft für Reiterzubehör ihrem Leben eine neue Richtung gegeben. Ein Lebenskonzept, das man eben nur auf dem Land verwirklichen kann. Und für manche alltägliche Mühen entschädigt immer der Aus- und Weitblick von der Vulcano-Infoplattform, einem 24 Meter hohen Turm, der seit 2003 eine Attraktion für viele Wanderer und Naturliebhaber ist.